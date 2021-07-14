В ЮАР возникли беспорядки из-за заключения экс-президента: погибли более 70 человек

По состоянию на 14 июля число погибших в результате беспорядков в Южно-Африканской Республике возросло до 72 человек. По данным СМИ, рост количества жертв спровоцировали многочисленные мародерства, которые вспыхнули в стране.

Беспорядки в стране связаны с заключением экс-президента Джейкоба Зума. Действующий президент Сирил Рамафоса назвал события в ЮАР одним из самых жестоких периодов насилия.

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Что происходит в стране

Власти уже предупредили людей: если в ближайшее время беспорядки не стихнут, в рисковых регионах уже вскоре могут закончиться основные запасы продовольствия.

В то же время возможность объявления в стране чрезвычайного положения до сих пор исключают.

Мародеры занимаются поджогами, блокируют шоссе, а также – грабят предприятия и склады. На территории страны разграбили уже 200 торговых центров.

В эпицентре разрушений оказались банкоматы, рестораны и магазины, где продают алкоголь.

Только во время мародерства в торговом центре в Соуэто погибли 10 человек.

Заключение Джейкоба Зума: главное