Заворушення у країні пов'язані з ув'язненням експрезидента Джейкоба Зума. Чинний президент Сиріл Рамафоса назвав події у ПАР одним з найжорстокіших періодів насильства.

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Що відбувається у країні

Влада вже попередила людей: якщо найближчим часом заворушення не стихнуть, у ризикових регіонах вже невдовзі можуть закінчитися основні запаси продовольства.

Водночас можливість оголошення у країні надзвичайного стану досі виключають.

Мародери займаються підпалами, блокують шосе, а також – грабують підприємства і склади. На території країни розграбували вже 200 торгових центрів.

В епіцентрі руйнувань опинилися банкомати, ресторани та магазини, де продають алкоголь.

Лише під час мародерства у торговельному центрі у Соуето загинули 10 людей.

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