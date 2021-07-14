Заворушення у країні пов'язані з ув'язненням експрезидента Джейкоба Зума. Чинний президент Сиріл Рамафоса назвав події у ПАР одним з найжорстокіших періодів насильства.
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Що відбувається у країні
Влада вже попередила людей: якщо найближчим часом заворушення не стихнуть, у ризикових регіонах вже невдовзі можуть закінчитися основні запаси продовольства.
Водночас можливість оголошення у країні надзвичайного стану досі виключають.
Мародери займаються підпалами, блокують шосе, а також – грабують підприємства і склади. На території країни розграбували вже 200 торгових центрів.
В епіцентрі руйнувань опинилися банкомати, ресторани та магазини, де продають алкоголь.
Лише під час мародерства у торговельному центрі у Соуето загинули 10 людей.
Ув'язнення Джейкоба Зума: головне
- Джейкоба Зума звинуватили у неповазі до Конституційного суду ПАР.
- Його засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення.
- Політика вже направили до виправної установи.