Из-за боевых действий без света и воды остаются более 83 населенных пунктов Харьковщины
Источник:Херсонская ОГА
Без электроснабжения и воды в результате боевых действий остаются 83 населенных пункта в Херсонской области. Еще в 20 селах отсутствует газоснабжение.
Такую информацию сообщили в Херсонской облгосадминистрации в оперативной информации на 17 апреля 15:00.
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Облэнерго Херсона сообщило, что энергетики ежедневно работают над восстановлением энергоснабжения в населенных пунктах Херсонской области.
По предварительным данным, удалось частично возобновить электроснабжение в бывшем Великоалександровском районе, в частности, в селах Борозенске, Новодмитровке и близлежащих населенных пунктах. Также в Нововоронцовском районе в селе Нововоскресеновка. К этому списку также добавились города Новая Каховка и Плодово.
Ситуация остается сложной в значительном количестве населенных пунктов.
Потребности в поставках по области:
- нуждаются в электроснабжении – 50630 человек;
- нуждаются в газоснабжении – 19692 человека;
- нуждаются в водоснабжении – 50630 человек.
В результате боевых действий более 50 тысяч жителей области нуждаются в водо- и электроснабжении. Также около 20 тысяч остаются без газоснабжения.
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