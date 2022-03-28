Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии: 82 тысячи людей без света

В Киеве из-за боевых действий повредили две высоковольтные линии. Это послужило причиной того, что на правом берегу часть домов осталась без света.

Как отмечают в КГВА, энергетики оперативно переключают объекты критической инфраструктуры на резервное питание. Ремонтные бригады приступят к своей работе, когда это будет безопасно.

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Всего без света в Киеве осталось 82 тысячи абонентов

Что касается самых высоковольтных линий, то они питали часть домов в жилых массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. В общем, сообщается о 82 тысячах абонентов. Их уже отключали от света из-за обстрелов 26 марта.

Энергетики проводить восстановительные работы смогут только после разрешения ВСУ. Оно будет сигнализировать о том, что ремонтировать электролинии можно будет безопасно. Всего на починку направят не менее 7 бригад энергетиков. Они, уверяют в КГВА, будут делать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть киевлянам свет.

Также следует понимать, что обесточены насосные станции "Киевводоканала". Поэтому на правом берегу Киева может быть снижено давление воды. Что касается водоснабжения во всей столице, то оно не отключено.

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