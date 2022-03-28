Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.

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Стоит заметить, что "Харьковгаз" призвал клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.

Проведение ремонтных работ будет зависеть от течения военных действий в районе повреждения магистрали,

– отметили в Департаменте.

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