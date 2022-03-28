Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

До теми Внаслідок обстрілу на Харківщині загинула ціла родина

Варто зауважити, що "Харківгаз" закликав клієнтів компанії, яким зранку 28 березня перестав надходити природний газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами у своїх оселях.

Проведення ремонтних робіт залежатиме від перебігу військових дій в районі пошкодження магістралі,

– зазначили у Департаменті.

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