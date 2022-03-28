Як зазначають у КМВА, енергетики оперативно перемикають об'єкти критичної інфраструктури на резервне живлення. Ремонтні бригади приступлять до своєї роботи, коли це буде безпечно.

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Загалом без світла у Києві залишилися 82 тисячі абонентів

Що стосується самих високовольтних ліній, то вони живили частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом, повідомляється про 82 тисячі абонентів. Їх уже відключали від світла через обстріли 26 березня.

Енергетики проводити відновлювальні роботи зможуть лише після дозволу від ЗСУ. Він сигналізуватиме про те, що ремонтувати електролінії можна буде безпечно. Загалом на лагодження спрямують щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони, запевняють у КМВА, робитимуть усе можливе для того, щоб якомога швидше повернути киянам світло.

Також варто розуміти, що знеструмлені насосні станції "Київводоканалу". Тож на правому березі Києва може бути понижений тиск води. Що стосується водопостачання у цілій столиці, то воно не відключене.

Тим часом мер Славутича підтвердив, що росіяни покинули місто – дивіться відео: