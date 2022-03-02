Как передает Общественное, из Харькова начинают эвакуировать иностранных студентов.

Читайте также Утренний обстрел СБУ и полиции в Харькове: известно о 4 погибших

Из каких университетов эвакуируют иностранных студентов

Харьковский медицинский университет. Эвакуацией студентов из-за границы в городе занимаются администрация медуниверситета, посольства и фирмы-контрактеры.

Университет Каразина. Известно, что из 5 тысяч иностранных студентов в городе остаются около 200 человек. Остальные выезжали небольшими группами, подчеркивает проректор университета Владимир Родченко.

Напомним, что во время очередной атаки на Харьков российские захватчики попали в здание университета Каразина. Учебный корпус университета расположен возле здания СБУ, которое сегодня также было обстреляно.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!