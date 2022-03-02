Як передає Суспільне, з Харкова починають евакуйовувати іноземних студентів.

Читайте також Ранковий обстріл СБУ і поліції у Харкові: відомо про 4 загиблих

З яких університетів евакуюють іноземних студентів

Харківський медичний університет. Над евакуацією студентів з-за кордону у місті займаються адміністрація медуніверситету, посольства та фірми-контрактери.

Університет Каразіна. Відомо, що з 5 тисяч іноземних студентів, у місті залишаються приблизно 200 людей. Інші ж виїжджали невеликими групами, підкреслює проректор університету Володимир Родченко.

Нагадаємо, що під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку сьогодні також обстріляли.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!