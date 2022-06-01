Из-за бунта матерей оккупанты были вынуждены отпустить "мобилизованных" студентов из Донбасса
Источник:Главное управление разведки
Российские оккупанты испытывают значительную нехватку живой силы в войне против Украины. Следовательно, "мобилизуют" на войну всех, кого могут, на оккупированных территориях. Поэтому там случаются бунты.
Россияне не гнушаются забирать в свое войско из оккупированного Донбасса даже тех, кто по их "правилам" имел формальные причины избежать призыва – студентов. Такое решение вызвало возмущение у родителей этих студентов, устроивших бунты. При этом они даже блокировали воинские части, где этих студентов и удерживали.
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Об одном из таких случаев бунта, когда женщины блокировали часть в Донецке, между собой обсуждали один из участников оккупационной армии из Донбасса со своим знакомым из российской армии.
По словам кафиров, такие бунты дали результат. И студентов решили отпустить. О таком случае рассказал один из участников оккупационной армии из Донбасса своему знакомому из российской армии.
"Начали отпускать студентов, приехали их матери, подруги и устроили там протесты. Под**асы, незаконная мобилизация, вы ох**или, куда вы наших детей привели. Движ сегодня был", – рассказал один из оккупантов.
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Не "резервисты", а "добровольцы"
В то же время, оккупант из Донбасса пожаловался своему другу на отношение к тем, кого "мобилизуют" в Донецкой области. Их просто бросают на передовую как "пушечное мясо".
"Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", – посетовал оккупант.
Принудительная "мобилизация"
Россия в войне против Украины терпит немалые потери живой силы. И чтобы их пополнить, использует жителей оккупированного Донбасса. Там производят массовую мобилизацию. Мужчин забирают прямо с улиц. В интернете уже неоднократно были опубликованы видео "отлова" мужчин, которых забирают в армию.
Сами "мобилизованные" уже "шутят" о том, что " ДНР" теперь стало "ЖНР" - "женская народная республика". Все потому, что там почти не осталось мужчин.
В армию "призвали" и работников коммунальных служб. Следовательно, в некоторых городах оккупированного Донбасса проблемы с водоснабжением, ведь никто не может наладить систему.
Мобилизуют и студентов. И без особой подготовки бросают на передовую в горячие точки. Таким образом, их используют как "пушечное мясо" для выявления позиции украинских защитников. Ведь в России не числятся с потерями украинцев, которых принуждают воевать на их стороне.
Зафиксированы случаи, когда "мобилизованные" из Донецкой области устраивали бунты и отказывались ехать воевать в Луганскую область . Но среди причин – что это "другая республика".
Дошло до того, что матери и жены таких мобилизованных начали выходить на акции протеста, требуя вернуть сыновей и мужей домой. В ответ кафиры включили репрессивную машину. Таких женщин стали задерживать и обвинять в работе на украинские спецслужбы. За это им грозит до 20 лет тюрьмы.
Перехвачен разговор кафиров о бунтах из-за "мобилизованных" студентов на Донбассе