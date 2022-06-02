Из-за действий оккупантов в Азовском море начала гибнуть рыба, в Черном – дельфины

В Черном и Азовском морях массово гибнет фауна. Это происходит из-за российского вторжения.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и руководитель научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" в Одесской области Иван Русев, сообщает 24 канал.

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Мор рыбы возле Мариуполя

В акватории Азовского моря мариупольцы наблюдают начало мора рыбы , в частности, дельфинов. Такие явления возможны в море только в период аномальной жары в июле.

Учитывая, что температура воздуха сейчас значительно ниже, можно сделать вывод о наличии болезни в морской воде. Очевидно, мор рыбы обусловлен войной России против Украины.

Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением.

– написал Петр Андрющенко.

В Черном море погибают дельфины

В то же время Иван Русев сообщает о массовом море дельфинов в Черном море. Эколог отмечает, что млекопитающие стали жертвами из-за полномасштабного вторжения России. В качестве примера он приводит ситуацию, которая недавно произошла в Болгарии. В устье реки Ропотамо, то есть в Черном море, появилось несколько дельфинов, которые даже не способны были ориентироваться и были очень слабы.

Некоторые из дельфинов имели ожоги от взрывов бомб или мин и они уже не могли сориентироваться и, конечно, не могли искать себе пищу.

– пишет Иван Русев.

По оценкам экспертов, осматривавших млекопитающих, они не могли есть по меньшей мере 10 дней. Те, которые не обгорели, получили внутренние повреждения и сильно пострадали. Таких раненых или погибших дельфинов в Черном море течением заносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и к берегам Украины.

Эколог говорит, что в пределах Нацпарка "Тузловские лиманы" на берегу моря можно тоже увидеть мертвых дельфинов.

В разных местах песчаной пересыпи встречаются и мертвые дельфины, как последствия войны рашистских варваров, использующих мощные гидролокаторы и дезориентирующих животных.

– рассказывает глава научно-исследовательского отдела парка.

Эксперты предполагают, что в Черном море с начала войны и по настоящее время, погибло уже несколько тысяч дельфинов.

В Черном и Азовском морях погибает рыба / Фото Ивана Русева и Петра Андрющенко

Животные взрываются на минах и растяжках

В результате российской агрессии погибает большое количество животных. В частности, в зоне отчуждения они часто взрываются на минах или ротяжках . Из-за "следов" россиян в лесах также могут возникать пожары.

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