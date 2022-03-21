Из-за хищений: Нацполиция усиливает контроль за гуманитарными грузами

21 марта 2022 , 03:30
Читати новину українською

Источник:

"Украинская правда"

Во время войны каждый поддерживает страну по-своему, кто-то служит на фронте, а кто-то собирает помощь для войска. Впрочем, существует немало несовестных людей, которые в сложный период умудряются наживаться.

В частности, такие лица разворовывают и присваивают гуманитарную помощь, адресованную украинским военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами

Из-за участившихся случаев хищения Национальная полиция решила усилить контроль за этими гуманитарными грузами.

Об этом говорится в письме начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований.


Письмо Валентина Копаева

В письме Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы следующее:

  • осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь;
  • фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза;
  • получение от водителей маршрута следования груза по территории Украины и организацию-получателя;
  • в пунктах получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.

Кроме того, сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.

Может заинтересовать – прогноз Арестовича о продолжительности военных действий: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук