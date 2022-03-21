Из-за хищений: Нацполиция усиливает контроль за гуманитарными грузами
Источник:"Украинская правда"
Во время войны каждый поддерживает страну по-своему, кто-то служит на фронте, а кто-то собирает помощь для войска. Впрочем, существует немало несовестных людей, которые в сложный период умудряются наживаться.
В частности, такие лица разворовывают и присваивают гуманитарную помощь, адресованную украинским военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии.
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Нацполиция ужесточает контроль за гуманитарными грузами
Из-за участившихся случаев хищения Национальная полиция решила усилить контроль за этими гуманитарными грузами.
Об этом говорится в письме начальника департамента стратегических расследований Нацполиции Валентина Копаева начальникам управлений стратегических расследований.
Письмо Валентина Копаева
В письме Копаев требует от руководителей управлений организовать совместно с работниками Таможенной службы следующее:
- осмотр транспортных средств, перемещающих гуманитарную помощь;
- фиксацию перечня имущества и фотофиксацию груза;
- получение от водителей маршрута следования груза по территории Украины и организацию-получателя;
- в пунктах получения представители полиции должны осуществлять осмотр на предмет наличия полного перечня имущества, зафиксированного при пересечении границы.
Кроме того, сотрудники Департамента стратегических расследований в регионах должны сопровождать транспортные средства, которые перемещают гуманитарную помощь в места фактической разгрузки.
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