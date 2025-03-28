Из-за инцидента возле Голосеевского РТЦК в Киеве начали три уголовных производства

Днем 28 марта в Киеве произошел инцидент под ТЦК. Сначала телеграм-каналы сообщили, что полиция окружила здание ТЦК и перекрыла улицу. Позже в полиции объяснили, что проверяли машину и ее водителя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Нацполиции.

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Подробно об инциденте под Голосеевским ТЦК в Киеве

На линию 102 поступило сообщение о подозрительном авто, которое долго стояло возле административного здания ТЦК в Голосеевском районе.

Когда правоохранители проверили транспортное средство, то не обнаружили опасных предметов. Но с водителем возникли проблемы.

В его документах обнаружили несоответствие, поэтому следователи решили изъять авто.

Водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался помешать проведению следственных действий. Сейчас нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований,

– сообщили в Нацполиции.

Досудебное расследование осуществляют по трем статьям Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины; подделка документов; уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

Как разворачивался конфликт под ТЦК в Киеве

СМИ писали, что водитель не хотел выходить из авто. Он якобы боялся, что ему подбросят прослушку.

Также журналисты заметили, что это было не просто авто, а микроавтобус с наклейкой "Военные адвокаты".

Адвокат заявила, что авто хотят безосновательно вывезти эвакуатором. Поэтому один из мужчин вылез на эвакуатор и пытался этому помешать.

После того, как водителя и адвоката якобы вытащили из машины, а авто забрал эвакуатор, произошла драка. Есть пострадавший.