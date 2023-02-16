По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах захватчики за почти год полномасштабной войны смогли более или менее стабилизировать объемы подвоза снарядов и продуктов для переднего края, однако так и не научились решать большинство проблем с обеспечением войск. Главной причиной этого является коррупция.

Смотрите также Нет ни сына, ни машины: в России стремительно сокращается производство новых автомобилей

Поскольку должностным лицам из минобороны России гораздо интереснее украсть хотя бы половину средств, выделенных на закупку чего-либо для солдат, чем на самом деле обеспечивать смертников тем, в чем они нуждаются.

Все себе, ничего – войску

Как утверждают в украинских спецслужбах, 90% детей российского командования вообще никак не связаны с захватническим войском. Те же 10%, кого родители пристроили на "хлебные" должности в вооруженных силах или министерстве обороны, никогда не выполняли каких-либо опасных для жизни задач.

Кроме того, более 20% детей российских генералов постоянно живут за границей и имеют бизнес в странах Запада. Так, как говорят в провластных кабинетах России, "пусть воюют жители Рязани".

Поэтому вполне понятно, что подобное отношение к лицам, которых в России набрали в армию, со стороны руководства никогда не будет адекватным. Все командиры высшего звена надеются обогатиться благодаря войне и гибели сотен тысяч "Ванек", однако своих детей на спецоперацию никто не отправит.

Такой подход начальства ко всему, что касается нужд рядовых солдат, напрямую отражается на ситуации на линии фронта. Так, еще в конце 2022 года из-за отсутствия теплой одежды на украинских фронтах ежедневно замерзали насмерть до 200 оккупантов. Через несколько месяцев эта ситуация совсем не изменилась, только количество потерь вследствие гипотермии уменьшилось из-за относительно теплой погоды.

Однако генералы с легкостью компенсировали эту статистику "мясными атаками", что привело к рекордным потерям захватнической армии.

Кроме того, что в армии России на разных уровнях разворовывают более половины средств, выделенных на обеспечение и обучение войска, проблемы оккупантов состоят еще и в несостоятельности логистики. Неисправные автомобили, никудышное отношение к исполнению обязанностей и попытки бойцов ВСУ наносить удары по складам иногда делают существование вражеских червей в окопах и местах постоянной дислокации сплошным адом. При этом чтобы избавиться от проблем, Шойгу и Герасимов должны фактически перезапустить все происходящие в армии процессы, что просто невозможно даже в условиях мирного времени.

Все ведь от прапорщика до генерала привыкли списывать миллионы, но ничего по факту не делать. Потому что гораздо проще и выгоднее написать в документах, что все машины прошли обслуживание, чем на самом деле произвести ТО. На самом же деле абсолютно все офицеры ВС России живут по принципу "все себе, ничего – войску". И это никак не может обнадеживать Путина, чья армия показала полную неспособность к выполнению стратегических задач.

Десяткам тысяч солдат привезли испорченные продукты

Нечего удивляться тому факту, что в феврале целый ряд российских группировок вместо свежих продуктов получил тонны гнилых и просроченных. При этом, как и ожидалось, все ответственные за питание "Ванек" лица без каких-либо вопросов не просто подписали все акты приемки-передачи товаров, но и распорядились кормить солдат ими.

Кстати говоря "Пакетизация" идет по плану: как жен мобилизованных из Иркутской области "кинул" губернатор

Совершенно понятно, что супы из протухших костей и картофеля с плесенью никак не улучшили здоровье оккупантов. В результате массового пищевого отравления на Донецком направлении во многих ротах временно небоеспособными оказались десятки российских захватчиков. Однако разве какая-то диарея должна помешать запланированному Кремлем наступлению? Несмотря на крайне плохое самочувствие, температуру, рвоту и расстройство желудка заградотряды продолжили гнать смертников в атаки, которые, конечно, не увенчались успехом.

Те же оккупанты, которые находились на второй и третьей линии обороны, также массово слегли с отравлением, а некоторые даже загремели в больницу. Впрочем, никаких проверок из-за этого инцидента командование российскими войсками проводить не решилось. Ведь при расследовании можно внезапно выйти на самих себя, а других продуктов на фронт все равно не привезут, как и чистые штанишки для тех, у кого предыдущие испортились.