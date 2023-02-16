За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, загарбники за майже рік повномасштабної війни змогли більш-менш стабілізувати об'єми підвезення снарядів та продуктів для переднього краю, однак так і не навчилися вирішувати більшість проблем із забезпеченням військ. Головною причиною цьому є корупція.

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Оскільки посадовцям із міноборони Росії значно цікавіше вкрасти хоча б половину коштів, виділених на закупівлю будь-чого для солдатів, аніж насправді забезпечувати смертників тим, чого вони потребують.

Все собі, нічого – війську

Як стверджують в українських спецслужбах, 90% дітей російського командування взагалі ніяк не пов'язані з загарбницьким військом. Ті ж 10%, кого батьки прилаштували на "хлібні" посади у збройних силах чи міністерстві оборони, ніколи не виконували якихось небезпечних для життя задач.

Крім того, понад 20% дітей російських генералів постійно живуть за кордоном та мають бізнес у країнах Заходу. То ж, як кажуть у провладних кабінетах Росії, "нехай воюють мешканці Рязані".

То ж цілком зрозуміло, що подібне ставлення до осіб, яких у Росії набрали до армії, з боку керівництва ніколи не буде адекватним. Всі командири вищої ланки сподіваються збагатіти завдяки війні та загибелі сотень тисяч "Ваньок", однак своїх дітей на "спецоперацію" ніхто не відправить.

Такий підхід начальства до всього, що стосується потреб рядових солдатів, напряму відбивається на ситуації на лінії фронту. Так, ще наприкінці 2022 року через відсутність теплого одягу на українських фронтах щодня замерзали на смерть до 200 окупантів. За кілька місяців ця ситуація аж ніяк не змінилася, лише кількість втрат внаслідок гіпотермії зменшилася через відносно теплу погоду.

Однак генерали з легкістю компенсували цю статистику "м'ясними атаками", що призвело до рекордних втрат загарбницької армії.

Окрім того, що в армії Росії на різних рівнях розкрадають понад половину виділених на забезпечення та навчання війська, проблеми окупантів полягають ще й у неспроможності логістики. Несправні автівки, нікудишнє ставлення до виконання обов'язків та намагання бійців ЗСУ завдавати удари по складах, подекуди роблять існування ворожих хробаків в окопах та місцях постійної дислокації суцільним пеклом. При цьому аби позбутися проблем Шойгу та Герасимов мають фактично перезапустити всі процеси, які відбуваються в армії, що є просто неможливим навіть за умов мирного часу.

Адже всі від прапорщика до генерала звикли списувати мільйони, але нічого по факту не робити. Бо набагато простіше та вигідніше написати в документах, що всі машини пройшли обслуговування, ніж насправді провести ТО. Насправді ж абсолютно всі офіцери ЗС Росії живуть за принципом "все собі, нічого – війську". І це ніяк не може обнадіювати Путіна, чия армія показала повну нездатність до виконання стратегічних задач.

Десяткам тисяч солдат привезли зіпсовані продукти

То ж нема чого дивуватися тому факту, що у лютому ціла низка російських угруповань замість свіжих продуктів отримала тонни гнилих та протермінованих. При цьому, як і очікувалося, всі відповідальні за харчування "Ваньок" особи без якихось питань не просто підписали всі акти приймання-передачі товарів, але й розпорядилися годувати солдатів ними.

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Цілком зрозуміло, що супи з протухших кісток та картоплі з пліснявою аж ніяк не покращили здоров'я окупантів. Внаслідок масового харчового отруєння на донецькому напрямку у багатьох ротах тимчасово небоєздатними опинилися десятки російських загарбників. Однак хіба якась діарея має стати на заваді запланованому Кремлем наступу? Попри вкрай погане самопочуття, температуру, блювоту та розлад шлунку загородзагони продовжили гнати смертників в атаки, які, звісно, не увінчалися успіхом.

Ті ж окупанти, які перебували на другій та третій лінії оборони, також масово злягли з отруєнням, а деякі з них навіть загреміли у лікарню. Втім, ніяких перевірок через цей інцидент командування російськими військами проводити не наважилося. Адже під час розслідування можна раптово вийти на самих себе, а інших продуктів на фронт все одно не привезуть, як і чисті штанці для тих, у кого попередні зіпсувалися.