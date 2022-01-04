Из-за яйцеклетки: жительница Израиля будет судиться за ребенка с самой старшей матерью Украины

Жительница Израиля хочет судиться с самой старшей матерью Украины. Женщина считает, что именно ее яйцеклетку использовали при искусственном оплодотворении.

Речь идет о материнстве Валентины Подвербной из Чернигова. Она благодаря искусственному оплодотворению в возрасте 66 лет родила девочку.

Ранее "Боялась, потому что слышала крики женщин": на Закарпатье родила 11-летняя девочка

Истица говорит, что использовали ее яйцеклетку

Это произошло в 2011 году. Адвокат истицы – Оксаны Спектор Сергей Вольфовский говорит, что его клиентка считает, что при искусственном оплодотворении использовали именно ее яйцеклетки, а она на это разрешения не давала. Яйцеклетки женщина просто отдала на хранение.

Истица – из Харькова. Сейчас проживает в Израиле. Яйцеклетки она не продавала, а сдала на хранение. Разрешения на их использование никто никому не предоставлял. Поэтому и возник спор,

– объяснил юрист.

Спектор потребует проведения ДНК-экспертизы. Если результат не подтвердит ее биологическое материнство, свой иск женщина отзовет. В противном случае в суде будут решать уже судьбу ребенка.

Подготовительное заседание уже состоялось в декабре 2021 году

Подготовительное заседание по данному делу состоялось 21 декабря 2021 года. Истица просит признать ее матерью ребенка и внести соответствующие изменения в документы. Начало рассмотрения дела по существу назначено на 12 января в Новозаводском районном суде Чернигова.

Читайте также Волшебная улица на Ровненщине: у местных жителей родилось 6 пар близнецов

Что известно о самой старшей матери Украины: