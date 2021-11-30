Из-за катастрофы вертолета в Азербайджане погибли 14 военных

30 ноября 2021 , 17:33
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Источник:

Haqqin.az

В Азербайджане 30 ноября разбился военный вертолет государственной пограничной службы. В результате авиакатастрофы погибли 14 бойцов вооруженных сил.

Во время инцидента двум воинам, находившимся на борту, удалось выжить. Ранения различной степени тяжести получили полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.

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Авиакатастрофа военного вертолета

Военный вертолет госпогранслужбы Азербайджана разбился 30 ноября во время выполнения учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хизинском районе, погибли 14 человек:

  • полковник Физули Джавадов;
  • полковник Эмиль Назиров;
  • майор Эльмир Гасанов;
  • майор Эльбрус Ахмедов;
  • майор Эмиль Маил;
  • майор Мурад Мамедов;
  • майор Эмиль Алиев;
  • капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов;
  • капитан Джавид Байрамли;
  • капитан Хайям Алиев;
  • капитан Теймур Гараисаев;
  • лейтенант Абдулла Сулейманов;
  • старший лейтенант Фарид Нагиев;
  • сотрудник Эльчин Набиев.

В связи с авиакатастрофой воздушного судна ГПС и генпрокуратура проводят совместное расследование.

Обратите внимание! Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета.
Автор: Олег Васьків