Из-за катастрофы вертолета в Азербайджане погибли 14 военных
30 ноября 2021 , 17:33Читати новину українською
Источник:Haqqin.az
В Азербайджане 30 ноября разбился военный вертолет государственной пограничной службы. В результате авиакатастрофы погибли 14 бойцов вооруженных сил.
Во время инцидента двум воинам, находившимся на борту, удалось выжить. Ранения различной степени тяжести получили полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.
Читайте также Обломки разбросало на сотни метров: в Германии разбился вертолет, есть погибшие
Авиакатастрофа военного вертолета
Военный вертолет госпогранслужбы Азербайджана разбился 30 ноября во время выполнения учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хизинском районе, погибли 14 человек:
- полковник Физули Джавадов;
- полковник Эмиль Назиров;
- майор Эльмир Гасанов;
- майор Эльбрус Ахмедов;
- майор Эмиль Маил;
- майор Мурад Мамедов;
- майор Эмиль Алиев;
- капитан медицинской службы Джейхун Ахмедханов;
- капитан Джавид Байрамли;
- капитан Хайям Алиев;
- капитан Теймур Гараисаев;
- лейтенант Абдулла Сулейманов;
- старший лейтенант Фарид Нагиев;
- сотрудник Эльчин Набиев.
В связи с авиакатастрофой воздушного судна ГПС и генпрокуратура проводят совместное расследование.Обратите внимание! Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета.