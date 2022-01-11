Из-за КНДР: США прекращали взлеты самолетов на западном побережье

Северная Корея 11 января осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Из-за этого США на несколько минут приостанавливали взлеты и посадки гражданских самолетов на западном побережье страны.

Соответствующее распоряжение издал региональный центр управления воздушным движением. Впоследствии информацию подтвердили и представители международных аэропортов в Сан-Диего и Сан-Бернардино.

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В одном из американских аэродромов отметили, что получили указание прекратить взлеты и посадки воздушных судов. Однако через 5 – 7 минут авиадиспетчерская служба отменила запрет.

Интересно, что журналисты телеканала попытались выяснять у других аэропортов западного побережья Соединенных Штатов дополнительные данные. Тем не менее, те завыли, что ничего знали об этом распоряжении.

Предварительные запуски ракет КНДР