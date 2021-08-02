Из-за масштабных пожаров в Греции пострадали 16 человек
Источник:Xinhuanet
В Греции продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Вследствие огненной стихии в регионе Ахая пострадали 16 человек. Кроме того, пламя разрушило десятки домов.
Что известно о пострадавших
Пострадавших с проблемами дыхания доставили в больницы. Жителям окрестных сел приказали эвакуироваться.
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Заметим, огонь вспыхнул 31 июля вблизи города Патрас, что к западу от Афин. Из-за сильного ветра он распространялся очень быстро. За несколько часов пламя добралось к прибрежным регионам.
Сейчас пожар тушат:
- 290 спасателей,
- 77 единиц наземной техники,
- 8 самолетов и вертолетов.
Почему возник пожар
Возгораниям способствовала сухая погода, сильные ветры и жара. Местные власти заявили о 56 пожарах, однако большинство из них удалось быстро потушить. Впрочем жара по всей стране не спадает и может вызвать еще больше пожаров.
Обратите внимание! Масштабные лесные пожары охватили также курортную Турцию. Там непогода бушует еще с 28 июля. По состоянию на 1 августа спасателям удалось взять под контроль ситуацию с 107 возгораниями. Огненная стихия унесла жизни 6 человек. Кроме того, более 200 человек пострадали.
Одной из вероятных причин пожаров является поджог. Первого подозреваемого уже задержали.