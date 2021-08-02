Из-за масштабных пожаров в Греции пострадали 16 человек

В Греции продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Вследствие огненной стихии в регионе Ахая пострадали 16 человек. Кроме того, пламя разрушило десятки домов.

Что известно о пострадавших

Пострадавших с проблемами дыхания доставили в больницы. Жителям окрестных сел приказали эвакуироваться.

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Заметим, огонь вспыхнул 31 июля вблизи города Патрас, что к западу от Афин. Из-за сильного ветра он распространялся очень быстро. За несколько часов пламя добралось к прибрежным регионам.

Сейчас пожар тушат:

290 спасателей,

77 единиц наземной техники,

8 самолетов и вертолетов.

Почему возник пожар

Возгораниям способствовала сухая погода, сильные ветры и жара. Местные власти заявили о 56 пожарах, однако большинство из них удалось быстро потушить. Впрочем жара по всей стране не спадает и может вызвать еще больше пожаров.

Обратите внимание! Масштабные лесные пожары охватили также курортную Турцию. Там непогода бушует еще с 28 июля. По состоянию на 1 августа спасателям удалось взять под контроль ситуацию с 107 возгораниями. Огненная стихия унесла жизни 6 человек. Кроме того, более 200 человек пострадали.

Одной из вероятных причин пожаров является поджог. Первого подозреваемого уже задержали.