Из-за массовых отказов: в росгвардии начали набирать на войну ветеранов службы

Бойцы росгвардии в большинстве своем предпочитают избивать своих граждан, чем участвовать в войне против Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что в группировке военных преступников в последнее время возникли проблемы с ротацией личного состава.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, при полной контролируемости войсками руководство Росгвардии вполне могло обеспечить нормальную ротацию отправленных на войну подчиненных. Ведь в Украину забросили далеко не всех контрактников этого формирования, а количество гвардейцев в России просто огромно.

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Фактически, росгвардейцы являются для Путина своеобразными опричниками, ведь они созданы для беспощадного наказания всех недовольных режимом. Именно поэтому в формировании служит большое количество человек.

Большие потери охладили пыл росгвардейцев

Отправка Путиным фактически полицейских подразделений на передовую было очень и очень неожиданным как для защитников Украины, так и для самих опричников. Ведь немало военных переходило на контрактную службу именно для того, чтобы закончить с войной, но получать большие деньги.

Росгвардейцы жили с мнением о собственной социальной стабильности и о том, что закон не разрешает использовать их за пределами России. Впрочем, кремлевскому диктатору наплевать на законы. Поэтому из учений в феврале полицейские поехали в Украину.

Путину было наплевать на то, что росгвардия не умеет воевать. Кое-где без оружия, только с дубинками и щитами, опричники победными колоннами двигались в Киев и сгорали от NLAW и Javelin.

Отряды спецназначения были единственными группировками росгвардии, имевшими навыки городских боев, так же были отправлены на войну. Они понесли тяжелые потери, из-за чего глава ведомства Виктор Золотов договорился о переводе своих подчиненных в тыловые районы.

Где-то с мая Россия использует гвардейцев не как армейское, а как полицейское подразделение. Они сопровождают грузы, патрулируют оккупированные города и проводят зачистку территорий, которые считаются условно захваченными Россией.

Однако бойцов СОБРа, ОМОНа и других спецотрядов из разных регионов страны-агрессора иногда продолжают использовать как "пушечное мясо".

В силу всех этих обстоятельств, посмотрев на своих коллег, немалое количество росгвардейцев начало отказываться от "командировок" на территорию Украины. Мол, зачем мне умирать, если в России можно неплохо зарабатывать. Вот и случилось, что, несмотря на раздутый штат, полноценную ротацию военных преступников Золотов и его подчиненные обеспечить не могут. При этом выводить захватчиков из временно оккупированных ими подразделений в Россию или Крым уже нужно, потому что воюют почти 4 месяца, а также массово пишут рапорты на увольнение.

И если нехватку кадров в российской армии Кремль решает достаточно просто – набором преступников, то заключение контрактов с росгвардией для осужденных невозможно. Поэтому в формировании решили согласовать заключение краткосрочных контрактов для "ветеранов службы". Вернуться в ряды росгвардии смогут только те, кто изъявил желание отправиться на войну в Украину.

Бывшим служащим обещают, что они отправятся на учения перед переброской в места боевых действий. Впрочем, понятно, что будут платить им гораздо меньше, чем прописано в контрактах, а никаких учений и согласований на самом деле не будет.

За участие в войне будет отвечать каждый

Как отметили в украинских спецслужбах, у представителей росгвардии, воюющих против нашего государства, почему-то сформировалось заблуждение о собственной безнаказанности. Мол, в СМИ постоянно публикуют списки военнослужащих ВС России и конкретных военных преступников, а о росгвардейцах все забыли. Но это совсем не так.

Сотрудники СБУ, прокуратуры, полиции, сотни журналистов и волонтеров ежедневно прорабатывают гигабайты информации, вычисляют каждого офицера и рядового, участвующего в путинской войне.

У нас есть личные данные каждого бойца росгвардии, начиная от элитных ее подразделений и заканчивая рядовыми. Есть свидетельства почти по каждому преступлению, которое они совершили. Мы знаем, что они не понимают, зачем эта война, но с гордостью и удовольствием выполняют приказы, пытают и убивают украинцев. И это никому не сойдет с рук,

– отметил в комментарии 24 каналу один из волонтеров.

Ярким примером работы по разоблачению военных преступников из числа росгвардии является видео, недавно появившееся на аккаунте "Русский военный преступник Military Crimes". В 11-минутной записи есть аудиоперехват переговоров полковника СОБР из Самары Алексея Тараканова, описание боевого пути офицера и его подчиненных, а также много интересных деталей о преступлениях, совершенных росгвардейцем.

Смотрите видео о военном преступнике из России Алексея Тараканова (18+):