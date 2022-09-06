На оккупированной Луганщине в шахтах работают женщины и пенсионеры – все мужчины в псевдоармии

Оккупанты массово мобилизуют мужчин на оккупированной территории Луганской области. Очередь дошла уже даже до тех, кто был "забронирован" предприятием. Вместо большого количества мужчин на работу набирают женщин и пенсионеров.

О ситуации в Луганской области рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупантам неважно, сможет ли работать производство в будущем без этих специалистов, главнее – выполнить план военкомата.

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Такая ситуация сложилась на металлургическом комбинате в Алчевске, а также на некогда ведущей шахте "Должанская-Капитальная".

Оставшиеся в городе мужчины понимают, что устроиться на Алчевский металлургический комбинат – это сразу после первой зарплаты получить повестку. Потому и не идут. Вместо них работают мужчины из россии. Говорят, что находиться в городе будут не постоянно,

– отметил Гайдай.

Их военкомат не трогает. Даже если и задерживают для мобилизации, то потом просят прощения и отпускают. Потому что, как объяснил Гайдай, умирать нужно местным.

Россия не хочет обменивать своих бойцов

Между тем, в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно узнать. Среди родственников военнослужащих так называемой народной милиции производят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Труднее вернуться тем живым, которые попали в плен. Как говорят жены, россия бросила их мужчин в украинском плену и не хочет обмениваться.

Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны,

– подытожил Сергей Гайдай.

Как оккупанты мобилизуют мужчин

Военный ВСУ из Донбасса, блогер и активист Виталий Овчаренко рассказал, что россияне продолжают проводить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. На Донбассе оккупанты хватают мужчин прямо на улицах. По его словам, мужчины из квазиреспублик на оккупированном Донбассе не могут отказаться от принудительной мобилизации.

"Очень трудно отказаться, потому что будут введены "санкции" и к семье, и к тому, кто отказался. Его могут пытать или просто расстрелять. Это все зависит от российского куратора или помешанного коллаборанта, заведующего мобилизацией конкретного человека", – отметил Овчаренко.

Поэтому мало кто из мужчин решается выразить свое нежелание воевать в рядах российской армии.

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