Из-за морозов: в Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте
Источник:24 канал
В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте, действующие в красной зоне. О таком послаблении просили мэры украинских городов.
Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных, – Ляшко
В общественный транспорт разрешат пускать больше пассажиров. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Интересно Две области Украины покинут красную зону, – Ляшко
Мы переходим к такому этапу, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных,
– заявил министр.
Решение об ослаблении ограничений связано с наступлением холодов. Людям некомфортно долго стоять на остановке, в ожидании транспорта.
Заметим, что в красной зоне перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидячих местах. Кроме того, в некоторых регионах, в частности Львовской и Киеве, в транспорт пускают только тех, кто имеет COVID-сертификат, негативный ПЦР-тест или справку об выздоровлении от коронавируса.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 21 ноября COVID-19 подхватили 7464 человека, среди них 579 – дети.
- Кроме того, 10 540 больных выздоровели, а 326 – к сожалению, умерли.
- Больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской области – 864.
- Прививки от коронавируса в сутки сделали только 99 826 человек. Большинство из них вернулись за второй дозой.
- В красной зоне находятся 19 областей Украины. Однако Ляшко заявил, что во Львовской и Луганской областях ситуация стабилизировалась. Вскоре они покинут список "красных" регионов.
- Ослабить ограничения могут и в Киеве. Это анонсировал Виталий Кличко.