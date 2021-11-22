Из-за морозов: в Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте

В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте, действующие в красной зоне. О таком послаблении просили мэры украинских городов.

Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных, – Ляшко

В общественный транспорт разрешат пускать больше пассажиров. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Мы переходим к такому этапу, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных,

– заявил министр.

Решение об ослаблении ограничений связано с наступлением холодов. Людям некомфортно долго стоять на остановке, в ожидании транспорта.

Заметим, что в красной зоне перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только на сидячих местах. Кроме того, в некоторых регионах, в частности Львовской и Киеве, в транспорт пускают только тех, кто имеет COVID-сертификат, негативный ПЦР-тест или справку об выздоровлении от коронавируса.

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