Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих, – Ляшко

У громадський транспорт дозволять пускати більше пасажирів. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих,

– заявив міністр.

Рішення про послаблення обмежень пов'язане з настанням холодів. Людям некомфортно довго стояти на зупинці, в очікуванні транспорту.

Зауважимо, у червоній зоні перевозити пасажирів у громадському транспорті можна лише на сидячих місцях. Крім того, у деяких регіонах, зокрема на Львівщині та в Києві, у транспорт пускають лише тих, хто має COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

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