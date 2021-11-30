Из-за мощного шторма в Турции погибли по меньшей мере 5 человек

Мощный шторм 29 ноября накрыл несколько провинций Турции. Жертвами непогоды стали не менее 5 человек, а властям пришлось закрыть пролив Босфор.

Больше всего пострадали турецкие провинции в регионах Эгейского и Мраморного моря. Порывы ветра появляются врасплох и настолько сильны, что сбивают людей с ног.

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Последствия шторма в Турции

Из-за непогоды известно о гибели не менее 5 человек. Так, четыре жертвы были зафиксированы в Стамбуле, а еще один человек погиб в провинции Зонгулдак.

Кроме того, только в Стамбуле пострадали еще не менее 19 человек. Порывистый ветер достигал скорости 130 километров в час. Местами он сносил целые здания.



Последствия непогоды в Турции / Фото Hurriyet

В районе Чаталджа ветер свалил башню с часами, а некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула и Сабихи Гекчен.

Рыболовные лодки затонули в районе Пендик, а пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за плохих погодных условий.

В провинции Зонгулдак на берегу Черного моря один строитель погиб, когда на него упала стена из-за сильного ветра.

В районе Каршиака в Измире, третьем по величине городе страны побережье Эгейского моря, сильный ветер создал большие волны, затопив дорогу вдоль берега моря и трамвайную линию.



Шторм повалил деревья в Турции / Фото Hurriyet