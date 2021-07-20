Из-за наследства: буковинец поджег дом с 4-летней племянницей
Источник:полиция Черновицкой области
В Черновицкой области между родными братом и сестрой вспыхнул конфликт. В ходе спора парень поджег дом, в котором в то время находилась его малолетняя племянница.
Инцидент произошел вечером 18 июля в селе Клишковцы. Правоохранители уже задержали поджигателя, а спасатели оперативно локализовали и потушили пожар.
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Спор возник из-за наследства
Полиция установила, что 23-летний мужчина пришел к сестре домой. Между ними вспыхнул спор, который касался перераспределения наследства после смерти их отца. В ходе конфликта парень угрожал поджечь дом, в руках у него была канистра с неизвестным веществом. Сестра пыталась помешать ему, из-за этого он несколько раз ударил ее.
Потерпевшая выбежала из дома, чтобы вызвать экстренные службы. Пока ее не было в доме, брат облил его веществом из канистры и поджег. В это время в комнате находился 4-летний ребенок, он смотрел телевизор.
Последствия пожара в Клишковцах / Фото Нацполиции
Женщина схватила на руки свою дочь и выбежала с ней на улицу. Она сразу позвонила в скорую, спасателям и полицейским. Буковинка получила незначительные ожоги, но от госпитализации отказалась.
Поджигатель закрылся в своем доме
После поджога мужчина убежал в свой дом и закрылся там. На место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали злоумышленника. Его поместили в изолятор временного содержания.Обратите внимание! Правоохранители уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на преступление и умышленном убийстве.
Полицейские изъяли вещественные доказательства с места происшествия. Сумму нанесенного ущерба все еще устанавливают. Задержанному уже сообщили о подозрениях, продолжается досудебное расследование.