Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников и алиментщиков, – разведка

Оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". В армию забирают людей, у которых проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей.

Что интересно, количество таких людей ежедневно увеличивается, учитывая последствия мощных санкций для экономики России.

К слову Резников призывает жителей оккупированных территорий уклоняться от мобилизации, чтобы сохранить жизнь

Что предлагают должникам

Людям, имеющим проблемы с выплатами, предлагается освобождение от всех кредитных обязательств, если они подпишут контракт с армией России.

Подобные предложения начали уже поступать в Татарстане, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме этого, оккупанты продолжают привлекать в свои ряды лиц, у которых проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в войне в Украине.

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