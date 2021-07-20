Непогода наделала бед: в Украине без света остались 75 населенных пунктов

В Украине 20 июля без электричества остались 75 населенных пунктов. Спасатели отмечают, что причиной обесточивания стала непогода.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что проблемы со светом фиксируют в четырех областях. Однако бригады облэнерго уже привлекли к восстановлению электроснабжения.

Читайте также Украину накроют грозы, шквалы и град: в каких областях ждать непогоды

Населенные пункты без света

По состоянию на 7 часов 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов,

– информируют в ГСЧС.

Следовательно, по данным спасателей, без света остались:

Киевская область – 38;

Сумская область – 27;

Черниговская область – 6;

Житомирская область – 4.

Непогода в Украине: что известно

В поселке Ясиня на Закарпатье мощная гроза наделала бед: затопила первые дома, повалила деревья, которые разрушили автомобили, унесла жизни животных и уничтожила урожай.

Второй раз за 3 дня Киев снова накрыла безумная жара и гроза. В итоге столичные улицы 19 июля затопило. До этого в городе можно было наблюдать жару от +30 градусов.

Харьков 18 июля накрыла гроза и ураганный ветер. Одним из районов города, который пострадал больше всего, стала Салтовка. Там пронеслась мощная буря, которая склоняла деревья к земле.

К теме Ураган под Киевом унес жизни двух человек, еще один – в больнице