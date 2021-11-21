Из-за непогоды остались без электроэнергии жители населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Донецкой областях.

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Масштабы непогоды

Всего непогода обесточила 94 населенных пункта. Больше всего их на Сумщине.

Сумская область – 30;

Черниговская – 25;

Киевская – 21;

Житомирская – 15;

Донецкая – 3.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго этих регионов.

Обратите внимание! На 21 ноября в Украине почти во всех областях (кроме Закарпатья и Крыма) объявили желтый уровень опасности из-за возможного шквального ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

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