Из-за непогоды остались без электроэнергии жители населенных пунктов в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Донецкой областях.

Важно По Украине пронеслась непогода: сильный ветер валил деревья – красноречивые фото

Масштабы непогоды

Всего непогода обесточила 94 населенных пункта. Больше всего их на Сумщине.

  • Сумская область – 30;
  • Черниговская – 25;
  • Киевская – 21;
  • Житомирская – 15;
  • Донецкая – 3.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго этих регионов.

Непогода в Украине: главное

  • В Киевской области непогода 20 ноября не только валила деревья, но и срывала металлические листы с крыш. Из-за этого повреждены несколько автомобилей.
  • В Сумской области ветер оторвал часть флага у фонтана "Садко". Его местные власти пообещали восстановить до конца ноября.
  • На Черниговщине поваленные деревья перекрыли трассу М-01. Полиция совместно со спасателями разблокировали движение и расчистили дорогу.
  • В Харькове ураган повалил дерево на проезжую часть в центре города, а в Полтаве из-за непогоды дерево упало возле вокзала.