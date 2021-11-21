Через негоду залишилися без електроенергії мешканці населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Донецькій областях.

Важливо Україною пронеслася негода: сильний вітер валив дерева – промовисті фото

Масштаби негоди

Загалом негода знеструмила 94 населених пункти. Найбільше їх на Сумщині.

  • Сумська область – 30;
  • Чернігівська – 25;
  • Київська – 21;
  • Житомирська – 15;
  • Донецька – 3.

За даними ДСНС, до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго цих регіонів.

Негода в Україні: головне

  • На Київщині негода 20 листопада не лише валила дерева, але і зривала металеві листи з дахів. Через це пошкоджені декілька автомобілів.
  • У Сумській області вітер відірвав частину прапора біля фонтану "Садко". Його місцева влада пообіцяла відновити до кінця листопада.
  • На Чернігівщині повалені дерева перекрили трасу М-01. Поліція спільно з рятувальниками розблокували рух та розчистили дорогу.
  • У Харкові буревій повалив дерево на проїжджу частину в центрі міста, а в Полтаві через негоду дерево впало біля вокзалу.