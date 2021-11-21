Через негоду залишилися без електроенергії мешканці населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Донецькій областях.

Важливо Україною пронеслася негода: сильний вітер валив дерева – промовисті фото

Масштаби негоди

Загалом негода знеструмила 94 населених пункти. Найбільше їх на Сумщині.

Сумська область – 30;

Чернігівська – 25;

Київська – 21;

Житомирська – 15;

Донецька – 3.

За даними ДСНС, до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго цих регіонів.

Зверніть увагу! На 21 листопада в Україні майже у всіх областях (крім Закарпаття і Криму) оголосили жовтий рівень небезпеки через можливий шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Негода в Україні: головне