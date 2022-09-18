Из-за непогоды в Сумской области разрушены дома и сорваны крыши: есть пострадавшие и погибший
Источник:Дмитрий Живицкий
Непогода в Сумской области повредила дома и сорвала крыши не менее чем в 20 зданиях. К сожалению, в результате нее ранены 8 человек, а один погиб.
Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его данным, непогода пронеслась в городе Бурынь Сумской области.
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Непогода наделала бед в Сумской области
Разрушены дома и сорваны крыши. Немало разрушений в домохозяйствах, повалены деревья. Часть общины осталась без электроэнергии,
– сообщил Живицкий.
По его данным, по состоянию на 18:54 18 сентября спасатели извлекали людей из-под завалов. Ориентировочно в 20 часов 18 сентября 8 человек ранены и один погиб. В частности:
- два человека с травмами средней тяжести в местной больнице;
- одна женщина с переломом руки – в Сумах;
- 2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии – в Конотопской центральной районной больнице;
- Еще четырем людям с легкими травмами оказали медицинскую помощь без госпитализации.
В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена,
– сообщил Живицкий.
20 домов без крыши, из них эвакуируют людей
Глава Сумской ОВА пояснил, что по состоянию на 18:50 18 сентября:
- в Бурыне без крыши остались ориентировочно 20 частных домов. Некоторые – сильно разрушены;
- повреждена заправка и другие нежилые помещения в общине;
- на месте работали аварийные бригады энергетиков.
Службы накрывают поврежденные дома шифером и пленкой из материальных резервов.
Непогода повредила дома в Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого
Многие люди остались без света
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что непогода:
- повредила автомобили и линию электропередач;
- в электроподстанцию попала молния;
- четыре линии по 110 киловольт обесточены.
Около 10 тысяч абонентов в Бурыне и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи,
– сообщил глава ОВА.
Он добавил, что работы ведутся и заверил, что в течение нескольких часов большинство абонентов будет подключено.
Из-за непогоды задерживаются поезда
Укрзализныця сообщила, что из-за непогоды и урагана в Сумской области повреждена инфраструктура на участке Конотоп – Ворожба.
По состоянию на 18:45 18 сентября энергетики и ремонтники путей уже все ремонтируют, однако задержатся поезда:
- №780 Киев – Сумы;
- №6305 Ворожба — Конотоп.
Кроме них, возможны задержки поездов, которые еще должны отправиться в рейс 18 сентября:
- №805 Харьков – Конотоп;
- № 6306 Бахмач – Ворожба.
В компании попросили людей следить за объявлениями на вокзалах и станциях.
Стоит вспомнить, что 18 сентября синоптики прогнозировали дожди и сильный ветер. Поэтому, в этот же день мощный ливень накрыл Ивано-Франковск. Там непогода повалила деревья, а из-за большого количества осадков подтопленным был жилой сектор.
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