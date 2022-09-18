Из-за непогоды в Сумской области разрушены дома и сорваны крыши: есть пострадавшие и погибший

Непогода в Сумской области повредила дома и сорвала крыши не менее чем в 20 зданиях. К сожалению, в результате нее ранены 8 человек, а один погиб.

Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его данным, непогода пронеслась в городе Бурынь Сумской области.

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Непогода наделала бед в Сумской области

Разрушены дома и сорваны крыши. Немало разрушений в домохозяйствах, повалены деревья. Часть общины осталась без электроэнергии,

– сообщил Живицкий.

По его данным, по состоянию на 18:54 18 сентября спасатели извлекали людей из-под завалов. Ориентировочно в 20 часов 18 сентября 8 человек ранены и один погиб. В частности:

два человека с травмами средней тяжести в местной больнице;

одна женщина с переломом руки – в Сумах;

2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии – в Конотопской центральной районной больнице;

Еще четырем людям с легкими травмами оказали медицинскую помощь без госпитализации.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена,

– сообщил Живицкий.

20 домов без крыши, из них эвакуируют людей

Глава Сумской ОВА пояснил, что по состоянию на 18:50 18 сентября:

в Бурыне без крыши остались ориентировочно 20 частных домов. Некоторые – сильно разрушены;

повреждена заправка и другие нежилые помещения в общине;

на месте работали аварийные бригады энергетиков.

Службы накрывают поврежденные дома шифером и пленкой из материальных резервов.

Непогода повредила дома в Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого

Многие люди остались без света

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что непогода:

повредила автомобили и линию электропередач;

в электроподстанцию попала молния;

четыре линии по 110 киловольт обесточены.

Около 10 тысяч абонентов в Бурыне и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи,

– сообщил глава ОВА.

Он добавил, что работы ведутся и заверил, что в течение нескольких часов большинство абонентов будет подключено.

Из-за непогоды задерживаются поезда

Укрзализныця сообщила, что из-за непогоды и урагана в Сумской области повреждена инфраструктура на участке Конотоп – Ворожба.

По состоянию на 18:45 18 сентября энергетики и ремонтники путей уже все ремонтируют, однако задержатся поезда:

№780 Киев – Сумы;

№6305 Ворожба — Конотоп.

Кроме них, возможны задержки поездов, которые еще должны отправиться в рейс 18 сентября:

№805 Харьков – Конотоп;

№ 6306 Бахмач – Ворожба.

В компании попросили людей следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

Стоит вспомнить, что 18 сентября синоптики прогнозировали дожди и сильный ветер. Поэтому, в этот же день мощный ливень накрыл Ивано-Франковск. Там непогода повалила деревья, а из-за большого количества осадков подтопленным был жилой сектор.

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