Из-за неудачного наступления оккупанты должны поменять тактику: не имеют ни еды, ни боеприпасов

Продолжается третья неделя сопротивления украинцев российским захватчикам. Планы России относительно быстрой оккупации не осуществились, поэтому запасы пищи и боеприпасов у вражеских бригад уже подходят к концу.

Деморализованные российские солдаты все чаще пытаются убежать из Украины. Кроме того, они целыми группами сдаются в плен.

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Голодные оккупанты становятся налетчиками

В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 марта. Там рассказали, что из-за неудачной попытки провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены поменять тактику.

Кроме этого, из-за существенных логистических проблем и растянутых коммуникаций Россия не может обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, едой и боеприпасами. Это побуждает вражеских солдат прибегать к мародерству и грабежу мирных жителей, магазинов, аптек и т.д.

К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения,

– добавили в Генштабе.

Брошенные на произвол судьбы оккупационные подразделения – деморализованы. Они в крайне низком морально-психологическом состоянии, поэтому многие захватчики пытаются самостоятельно вернуться в Россию.

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