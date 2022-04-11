Из-за неуправляемых бомб России труднее различать цели, но есть больше жертв, – разведка Британи

11 апреля 2022 , 09:00
Читати новину українською

Источник:

Минобороны Великобритании в твиттере

Российские войска бросают в Украину неуправляемые бомбы. В разведке Великобритании объяснили, чем это чревато.

Там отмечается, что Россия почти зависима от такого вида оружия. Поэтому им трудно различать цели.  

К теме Оккупанты обстреляли железную дорогу на Востоке: повреждены локомотивы, колеи и сеть

В то же время это значительно увеличивает риск дальнейших жертв среди гражданского населения,
говорят в разведке Великобритании.

Напомним, что Россия использует также кассетные боеприпасы против Украины. Также фиксируют разное другое запрещенное оружие.

Вас может заинтересовать, как у оккупантов горят склады с боеприпасами: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик