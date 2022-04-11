Из-за неуправляемых бомб России труднее различать цели, но есть больше жертв, – разведка Британи
11 апреля 2022 , 09:00Читати новину українською
Источник:Минобороны Великобритании в твиттере
Российские войска бросают в Украину неуправляемые бомбы. В разведке Великобритании объяснили, чем это чревато.
Там отмечается, что Россия почти зависима от такого вида оружия. Поэтому им трудно различать цели.
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В то же время это значительно увеличивает риск дальнейших жертв среди гражданского населения,
говорят в разведке Великобритании.
Напомним, что Россия использует также кассетные боеприпасы против Украины. Также фиксируют разное другое запрещенное оружие.
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