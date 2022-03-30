Из-за обстрела оккупантов в Лисичанске пострадала вся семья: 2 детей в тяжелом состоянии

30 марта 2022 , 14:45
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Во время обстрела Лисичанска россияне ранили семью из 4 человек. Двух детей в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось.

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Что с детьми

Глава Луганской области Сергей Гайдай отметил, что гораздо тяжелее ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице.

  • У девочки 2020 года рождения – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих ног с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.
  • У ее брата 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения  обеих стоп и голеней.

Врачи с большой вероятностью предполагают, что детей ожидает ампутация обеих ног. Сейчас медики борются за их жизни.

Обстрел Лисичанска: что известно

  • Сегодня, 30 марта около 6:00 оккупанты нанесли удар по Лисичанску из тяжелого вооружения.
  • Несколько десятков домов подверглись значительным разрушениям. Дело в том, что они были панельные, поэтому сложились, как карточный домик.
  • Под завалами уже нашли одного погибшего.

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Автор: Ольга Музика