Из-за обстрела в пригороде Запорожья погиб спасатель Евгений Донец

Во время ликвидации последствий российских обстрелов 18 марта группа запорожских спасателей попала под повторный обстрел. Один из спасателей погиб, пятеро его коллег получили ранения.

Согласно сообщению ГСЧС, утром 18 марта спасатели отправились на ликвидацию пожара в селе Наталовка, который возник в результате обстрелов российской армией.

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Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 Государственной пожарно-спасательной части Евгений Донец,

– говорится в сообщении службы.

Получили ранения и травмы разной степени тяжести еще пятеро сотрудников ГСЧС, которые находятся в медицинских учреждениях.

Побратимы пожарного выразили слова соболезнования родным и близким и добавили, что в их памяти Евгений всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал пожарного дела.

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