Из-за обстрелов Днепра задержатся два поезда: в УЗ назвали рейсы

Российские военные ракетами в очередной раз атаковали Днепр. Из-за обстрела со стороны врага повреждена железная дорога, что повлекло задержку поездов.

Ориентировочное время задержки составит 3 часа

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что из-за последствий вражеских обстрелов два пассажирских поезда из Днепра отправятся с задержкой.

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Как отметили в Укрзализныце, задерживается отправление поездов:

№31/32 Запорожье – Перемышль;

№3/4 Запорожье – Львов.

В пресс-службе УЗ рассказали, что ориентировочное время задержки отправления поездов составит около 3 часов. В концерне информируют, что железнодорожники пытаются как можно быстрее привести в порядок путь, поврежденный в результате обстрела.

Проезд по поврежденному участку возобновлен

В Укрзализныце сообщили, что по состоянию на 20:00 проезд через поврежденный участок вблизи Днепра возобновлен. Поезда Запорожья – Львов и Запорожье – Перемышль уже отправились.

Поезд №3 Запорожье – Львов следует с задержкой 2 часа и 30 минут, а поезд №31 Запорожье – Перемышль задерживается на 2 часа и 14 минут.

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: что известно

Около 16:40 начали поступать сообщения о том, что в Днепре и на территории Днепропетровской области звучат взрывы. Взрывы прогремели, когда на Днепропетровщине была объявлена ​​воздушная тревога. Около 17:00 мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" по городу.

Впоследствии мэр Днепра рассказал, что вражеская ракета попала в станцию ​​техобслуживания. В результате ракетного удара возник пожар. Также, по его словам, под завалами здания оказались люди.

Больше деталей сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Войска агрессора пытались ударить по Днепропетровщине сразу шестью ракетами. Резниченко рассказал, что из-за обстрелов поврежден объект железнодорожной инфраструктуры.

В командовании Воздушных Сил ВСУ отметили, что россияне атаковали Днепропетровщину ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Черного моря. Все шесть ракет были направлены на город Днепр. Подразделениям зенитных ракетных войск удалось сбить 4 ракеты врага.

Добавим, что взрывы были слышны в Синельниковском районе. На данный момент там выясняются масштабы разрушений.

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