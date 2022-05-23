Из-за обстрелов Харькова 22 мая два человека получили ранения

Россияне продолжают обстреливать мирные украинские города по всей территории. Но больше продолжают страдать те, которые расположены близко к активным боевым действиям.

Одним из городов, страдающих обстрелами, является Харьков. Вооруженные Силы Украины отодвинули врага подальше, обстрелов стало меньше, но они до сих пор есть.

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Ранены во время одной из атак

Российские кафиры днем 22 мая в очередной раз обстреляли несколько районов Харькова. Речь идет о Киевском районе, Северной Салтовке и Большой Даниловке.

К сожалению, из-за этих обстрелов российских захватчиков есть те, кто получил ранения. В Харьковской областной военной администрации заявили, что ранены два человека.

Именно это доказывает, что не стоит ни в коем случае пренебрегать сигналами воздушной тревоги, когда они есть. Следует обязательно уходить в безопасное место. Таким образом, можно избежать опасности и сохранить себе жизнь и здоровье.

Последние обстрелы украинских городов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял , что в Харькове, к сожалению, еще долетают российские ракеты в любой район города. Интенсивнее всего кафиры гатят по северу и северо-восточному направлению области. В отдельных населенных пунктах области еще продолжаются боевые действия. Напомним, что ВСУ на этом направлении совершают контрнаступательные действия, чтобы выгнать врага.

Уже во второй раз страдает от российских ракет городок Малин Житомирской области. И 22 мая ракета попала в железнодорожную станцию. Малин обстреляли крылатыми ракетами русской армии. Точное их количество неизвестно. В результате атаки один человек погиб. Также ранены, это работники железнодорожной станции.

Очень интенсивно враг бреет по Луганской области. Регион российские кафиры просто ровняют с землей. Покоя от своих ракет они не дают даже на час. Но, несмотря на массированные обстрелы украинским властям и военным, удается проводить эвакуацию местного населения, чтобы они были в безопасности. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке сейчас очень горячо.

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