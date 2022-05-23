Из-за обстрелов Харькова 22 мая два человека получили ранения
Источник:Общественное Харьков
Россияне продолжают обстреливать мирные украинские города по всей территории. Но больше продолжают страдать те, которые расположены близко к активным боевым действиям.
Одним из городов, страдающих обстрелами, является Харьков. Вооруженные Силы Украины отодвинули врага подальше, обстрелов стало меньше, но они до сих пор есть.
Обстрелы Белозерки на Херсонщине: сообщили о еще одной погибшей и двоих раненых
Ранены во время одной из атак
Российские кафиры днем 22 мая в очередной раз обстреляли несколько районов Харькова. Речь идет о Киевском районе, Северной Салтовке и Большой Даниловке.
К сожалению, из-за этих обстрелов российских захватчиков есть те, кто получил ранения. В Харьковской областной военной администрации заявили, что ранены два человека.
Именно это доказывает, что не стоит ни в коем случае пренебрегать сигналами воздушной тревоги, когда они есть. Следует обязательно уходить в безопасное место. Таким образом, можно избежать опасности и сохранить себе жизнь и здоровье.
Последние обстрелы украинских городов
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял , что в Харькове, к сожалению, еще долетают российские ракеты в любой район города. Интенсивнее всего кафиры гатят по северу и северо-восточному направлению области. В отдельных населенных пунктах области еще продолжаются боевые действия. Напомним, что ВСУ на этом направлении совершают контрнаступательные действия, чтобы выгнать врага.
- Уже во второй раз страдает от российских ракет городок Малин Житомирской области. И 22 мая ракета попала в железнодорожную станцию. Малин обстреляли крылатыми ракетами русской армии. Точное их количество неизвестно. В результате атаки один человек погиб. Также ранены, это работники железнодорожной станции.
- Очень интенсивно враг бреет по Луганской области. Регион российские кафиры просто ровняют с землей. Покоя от своих ракет они не дают даже на час. Но, несмотря на массированные обстрелы украинским властям и военным, удается проводить эвакуацию местного населения, чтобы они были в безопасности. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке сейчас очень горячо.