Из-за обстрелов в Луганской области массово горят леса
27 марта 2022 , 08:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Гайдая
Из-за обстрелов российских оккупантов в Луганской области массово горит лесная подстилка и сухая трава. Спасатели не успевают.
Горело около 15 гектаров, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Большой пожар возник в одном из хозяйств в Кременной. Чрезвычайщики его ликвидировали.
Гайдай просит людей не жечь траву
Чиновник обратился к жителям Луганщины и призвал ни в коем случае не жечь сухую траву. Это сейчас может сильно навредить.
ГСЧС не успевают тушить, нам сейчас хватает ущерба от орков. Будем осторожны и сознательны!
– подчеркнул Гайдай.
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