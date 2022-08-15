Все началось с царева, – активистка о возможном сотрудничестве властей Марганца с кремлем

российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область, в том числе Никополь и Марганец, с временно оккупированной территории Запорожья.

Несмотря на постоянные обстрелы, Марганецкая территориальная община до сих пор не имеет статуса общины, расположенной в зоне боевых действий, хотя это существенно помогло бы местным жителям. Об этом 24 каналу рассказала общественный деятель Юлия Бонд.

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Власти Марганца выступают против получения статуса общины, расположенной в зоне боевых действий

По ее словам, местные власти не предпринимают никаких шагов навстречу получению этого статуса. Поэтому марганецких депутатов и чиновников подозревают в сотрудничестве с россией.

Активистка объяснила, что мэром Марганца является Геннадий Боровик – выдвиженец от партии "ОПЗЖ". Кроме того, самая большая фракция в городском совете – у экс-регионалов. Однако о вероятности того, что власть в Марганце ждет "русский мир", начали говорить раньше.

Все началось еще с царева – одиозного коллаборанта. Я не хочу утверждать, что это сотрудничество с россией, но из-за того, что они (власть ОТО – 24 канал) выступают против предоставления статуса общины, расположенной в зоне боевых действий, мы предполагаем, что это возможно,

– заметила Юлия Бонд.

Она добавила, что есть и другие предположения – к примеру, власти блокируют решение о предоставлении общине соответствующего статуса из-за желания и дальше беспрепятственно "дерибанить" местный бюджет и заниматься коррупционной деятельностью.

Сами депутаты объясняют свое решение тем, что этот статус якобы существенно сократит поступления в местный бюджет, а это парализует работу местных служб. Местные жители считают эти аргументы бессмысленными, ведь десятки общин в Украине, имея такой статус, функционируют даже на линии фронта, сохраняют бюджет и обеспечивают работу коммунальщиков.

Почему Марганецкой общине необходим такой статус

Общественный деятель объяснила, что статус общины, расположенной в зоне боевых действий, в первую очередь, обеспечивает материальную поддержку ее жителям, которые становятся внутренне перемещенными лицами. Кроме того, это дает основания для того, чтобы дети ВПЛ могли пойти в школы и садики на новых местах.

Сейчас местные, которые из-за обстрелов эвакуируются из города, не получат статус ВПЛ. Поэтому, к примеру, многодетные семьи и малообеспеченные граждане просто не могут уехать, ведь не получают никакой помощи.

Активистка Юлия Бонд объяснила, почему жители Марганца требуют статус общины зоны боевых действий: смотрите видео

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