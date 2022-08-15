Все началось с царева, – активистка о возможном сотрудничестве властей Марганца с кремлем
российские оккупанты ежедневно обстреливают Днепропетровскую область, в том числе Никополь и Марганец, с временно оккупированной территории Запорожья.
Несмотря на постоянные обстрелы, Марганецкая территориальная община до сих пор не имеет статуса общины, расположенной в зоне боевых действий, хотя это существенно помогло бы местным жителям. Об этом 24 каналу рассказала общественный деятель Юлия Бонд.
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Власти Марганца выступают против получения статуса общины, расположенной в зоне боевых действий
По ее словам, местные власти не предпринимают никаких шагов навстречу получению этого статуса. Поэтому марганецких депутатов и чиновников подозревают в сотрудничестве с россией.
Активистка объяснила, что мэром Марганца является Геннадий Боровик – выдвиженец от партии "ОПЗЖ". Кроме того, самая большая фракция в городском совете – у экс-регионалов. Однако о вероятности того, что власть в Марганце ждет "русский мир", начали говорить раньше.
Все началось еще с царева – одиозного коллаборанта. Я не хочу утверждать, что это сотрудничество с россией, но из-за того, что они (власть ОТО – 24 канал) выступают против предоставления статуса общины, расположенной в зоне боевых действий, мы предполагаем, что это возможно,
– заметила Юлия Бонд.
Она добавила, что есть и другие предположения – к примеру, власти блокируют решение о предоставлении общине соответствующего статуса из-за желания и дальше беспрепятственно "дерибанить" местный бюджет и заниматься коррупционной деятельностью.
Сами депутаты объясняют свое решение тем, что этот статус якобы существенно сократит поступления в местный бюджет, а это парализует работу местных служб. Местные жители считают эти аргументы бессмысленными, ведь десятки общин в Украине, имея такой статус, функционируют даже на линии фронта, сохраняют бюджет и обеспечивают работу коммунальщиков.
Почему Марганецкой общине необходим такой статус
Общественный деятель объяснила, что статус общины, расположенной в зоне боевых действий, в первую очередь, обеспечивает материальную поддержку ее жителям, которые становятся внутренне перемещенными лицами. Кроме того, это дает основания для того, чтобы дети ВПЛ могли пойти в школы и садики на новых местах.
Сейчас местные, которые из-за обстрелов эвакуируются из города, не получат статус ВПЛ. Поэтому, к примеру, многодетные семьи и малообеспеченные граждане просто не могут уехать, ведь не получают никакой помощи.
Активистка Юлия Бонд объяснила, почему жители Марганца требуют статус общины зоны боевых действий: смотрите видео
россияне обстреливают Днепропетровщину: последние новости
- В ночь на 15 августа Днепропетровская область подверглась массированным атакам. В Марганецкую ОТО прилетело около 20 вражеских снарядов.
- По Синельниковскому району нанесли удар 4 ракетами С-300, в результате чего был разрушен объект социальной инфраструктуры.
- Также захватчики еще раз ударили по Никополю, используя РСЗО. Кроме того, на противоположном берегу Днепра на временно оккупированной территории Запорожской области работала ствольная артиллерия.