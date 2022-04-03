Из-за обстрелов на Николаевщине возникли 2 масштабных пожара сухой травы

09:24

В ГСЧС рассказали, что за 2 апреля в Николаевской области спасатели ликвидировали 5 пожаров. 2 из них возникли из-за обстрелов оккупантов – из-за вражеских снарядов загорелось почти 10 гектаров сухой травы.