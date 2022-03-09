Из-за обстрелов пострадал корпус онкоцентра в Харькове: что известно о пациентах

В результате обстрелов, которые осуществляет Россия, в Харькове был поврежден корпус онкоцентра. Персонал рассказал о состоянии пациентов.

Исполняющий обязанности директора Харьковского онкоцентра Виктор Лихман сообщил, что в первые дни значительные разрушения получил радиологический корпус: там повреждена крыша и стены, выбиты окна.

Важно Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Также пострадал и терапевтический корпус. Хирургический – получил меньшие повреждения. Именно в нем находились пациенты при обстреле, потому что там расположен вход в подвал.

Там были тяжелобольные, они нуждались в кислородной поддержке. Слава Богу, все прошло, как только появлялась возможность отпускать пролеченных пациентов домой, мы это делали,

– говорит Лихман.

В здании онкоцентра остаются работники со своими семьями, которые остались без жилья и не имеют возможности уехать. Там их снабдили всем необходимым – тепло, питание, лекарства.

Кроме того, Виктор Лихман отметил пациенты, которые нуждаются в срочной хирургической помощи, могут получить ее в Институте общей и неотложной хирургии в Харькове. Также заведующие терапевтическим направлением по телефону консультируют пациентов и сообщают, где те могут получить лечение.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Кстати: Оккупанты ударили ракетами по общежитию в Житомире.