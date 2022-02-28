Из-за обстрелов России в Харькове дотла выгорели несколько автомобилей: есть раненые и погибший

В Харькове из-за обстрелов российских оккупантов выгорели несколько автомобилей. В результате циничных действий врага есть раненые и погибшие.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате обстрела сгорели 5 легковых автомобилей.

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К сожалению, в результате этих событий пострадали 2 человека. Еще один человек погиб.

Из-за обстрелов России в Харькове дотла выгорели несколько автомобилей / Фото ГСЧС

Стоит отметить, что в Харькове 28 февраля враг цинично нанес удар "Градами". Массированная атака произошла практически в тот момент, когда на Припяти стартовали переговоры между Украиной и Россией.