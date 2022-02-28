Рятувальники ліквідували пожежу. У результаті обстрілу поблизу багатоповерхівки згоріли 5 легкових авто.

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На жаль, внаслідок цих подій постраждали 2 особи. Ще одна людина загинула.



Через обстріли Росії у Харкові вщент вигоріли кілька автомобілів / Фото ДСНС

Варто зауважити, що у Харкові 28 лютого ворог цинічно завдав удару "Градами". Масована атака відбулась фактично у той момент, коли на Прип'яті стартували перемовини між Україною та Росією.

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