Из-за обстрелов россиян в Харькове горели кафе, магазин и библиотека: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты не прекращают совершать преступления против украинского населения. Они продолжают атаковать мирные города Украины.

В частности, говорится и о Харькове, который 8 июня в очередной раз подвергся ударам россиян. В результате обстрелов в городе вспыхнул пожар. К сожалению, не обошлось и без жертв. Детали об атаке рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Главное Россияне готовят наступление на Славянск и контролируют большую часть Северодонецка: 105 день войны

Последствия обстрела россиян Харькова 8 июня

Так, поздно вечером 8 июня в Харькове раздались два мощных взрыва. В результате вражеских обстрелов около 23:00 вспыхнули пожары – в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке Новобаварского района Харькова. Частичные повреждения также получило здание школы.

Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Для их ликвидации было задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 чрезвычайных ситуаций. Только в 03.10 все пожары в Харькове были ликвидированы работниками ГСЧС.

К сожалению, по предварительным данным, в результате российской атаки погибли 2 человека, а еще 4 – получили травмы. В то же время отмечается, что окончательная информация выясняется.

Работа харьковского гарнизона ГСЧС: данные за 8 июня

Всего за минувшие сутки спасатели совершили 34 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров – 27, для проведения аварийно-спасательных работ – 4, в помощь коммунальным службам – 1 раз, а еще 2 выезда для оказания помощи гражданскому населению и ликвидации последствий ДТП.

27, для проведения аварийно-спасательных работ – 4, в помощь коммунальным службам – 1 раз, а еще 2 выезда для оказания помощи гражданскому населению и ликвидации последствий ДТП. ГСЧС в Харькове продолжает заниматься пожарами, вызванными вражескими обстрелами. Так, с 8 на 9 июня они были в Новобаварском районе Харькова, а также Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.

Кроме того, проводились аварийно-спасательные работы на 4-х разрушенных россиянами объектах в Салтовском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах Харькова. В ходе этих работ были привлечены 30 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Также в течение 8 июня пиротехническими подразделениями ГСЧС ликвидировано 137 вражеских боеприпасов.

Смотрите также – Россия цинично наврала, куда попала ракетой в Харькове: видео