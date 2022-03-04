Из-за обстрелов российских войск не работает 13 газораспределительных станций
Источник:Оператор ГТС Украины
Без газоснабжения находятся десятки городов и сел Украины с сотнями тысяч потребителей. В общей сложности не работают 13 газораспределительных станций Оператора ГТС Украины.
Без газоснабжения, в частности – Ирпень, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенск, часть Чернигова, Изюм, Бражковка, Сиротино, Краснопоповка, Донское, Новотроицкое, Пристань, Олешки. Такая же ситуация – у многих других на линии огня.
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Критическая ситуация – в Счастье
Критическая ситуация в городе Счастье. На грани остановки газоснабжение и к городу Торецк. Там уже остановили газораспределительную инфраструктуру котельная и хлебозавод.
Ночью 4 марта из-за попадания снаряда была повреждена бытовая нить газопровода возле Северодонецк, поэтому в городе также прекращено газоснабжение.
Атаки на критическую инфраструктуру Украины продолжаются. Цель войск оккупантов – создать гуманитарную катастрофу.