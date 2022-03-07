Из-за обстрелов в Рубежном Луганской области один человек погиб, 4 – ранены

7 марта 2022 , 11:14
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Источник:

Сергей Гайдай

В Рубежном Луганской области оккупанты продолжили бить по мирным районам. В результате обстрелов 1 человек погиб и еще 4 жителя ранены.

Интенсивно враг обстреливал Попасну. О последствиях обстрелов в течение суток 6 марта сообщил глава Луганской ОВА.

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Автор: Марта Кушка