Из-за обстрелов в Рубежном Луганской области один человек погиб, 4 – ранены
7 марта 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
В Рубежном Луганской области оккупанты продолжили бить по мирным районам. В результате обстрелов 1 человек погиб и еще 4 жителя ранены.
Интенсивно враг обстреливал Попасну. О последствиях обстрелов в течение суток 6 марта сообщил глава Луганской ОВА.
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