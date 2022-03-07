Найінтенсивніше ворог обстрілював Попасну. Про наслідки обстрілів протягом доби 6 березня повідомив голова Луганської ОВА.

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