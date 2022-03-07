Найінтенсивніше ворог обстрілював Попасну. Про наслідки обстрілів протягом доби 6 березня повідомив голова Луганської ОВА.
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У Рубіжному на Луганщині окупанти продовжили гатити по мирних районах. У результаті обстрілів 1 людина загинула та ще 4 жителів поранено.
Джерело:Сергій Гайдай
Найінтенсивніше ворог обстрілював Попасну. Про наслідки обстрілів протягом доби 6 березня повідомив голова Луганської ОВА.
Зверніть увагу Росія вбиває цивільних: за ніч на Донеччині знову є поранені
Новина доповнюється