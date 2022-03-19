Из-за обстрелов врага: в Северодонецке и Рубежном за сутки погибли 4 гражданских, есть раненые

На Луганщине в Северодонецке и Рубежном в течение 18 марта из-за обстрелов оккупантов погибли 4 гражданских. Еще 10 человек получили ранения.

Об этом рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Также в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Приволья и Кременной оккупанты повредили примерно 54 объекта.

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В то же время спасатели за сутки 18 марта ликвидировали на Луганщине 46 пожаров, которые возникли из-за действий оккупантов. Кроме того, они оказали людям необходимую помощь после обстрелов, подвезли 48 тонн воды на нужды гражданских и развезли гуманитарную помощь в хранилища.

В области восстанавливают коммуникации

По словам Гайдая, коммунальщики продолжают по возможности восстанавливать коммуникации, но повреждений еще очень много. Сейчас в 23 населенных пунктах полностью отсутствует газ, еще в 7 – частично. Речь идет о примерно 35 тысячах абонентов.

Также в Луганской области обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью и 12 частично. Всего у более 100 тысяч потребителей нет электроэнергии.

Ситуация вокруг тепло- и водоснабжения остается неизменной.

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