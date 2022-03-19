Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Також внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля та Кремінної окупанти пошкодили приблизно 54 об'єкти.

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Рятувальники за добу 18 березня ліквідували на Луганщині 46 пожеж, які виникли через дії окупантів. Крім того, вони надали людям необхідну допомогу після обстрілів, підвезли 48 тонн води на потреби цивільних та розвезли гуманітарну допомогу у сховища.

В області відновлюють комунікації

За словами Гайдая, комунальники продовжують за можливості відновлювати комунікації, але пошкоджень ще дуже багато. Наразі у 23 населених пунктах повністю відсутній газ, ще у 7 – частково. Мовиться про приблизно 35 тисяч абонентів.

Також на Луганщині знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. Загалом у понад 100 тисяч споживачів немає електроенергії.

Ситуація довкола тепло- та водопостачання залишається незмінною.

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