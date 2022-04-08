Из-за огласки Бучанской резни россиянам приказали убивать гражданских еще более жестоко.

Российские оккупанты могут действовать с невероятной жестокостью, большей, чем это было в Бородянке, Ирпене и Буче. Это касается, скорее всего, тех городов, которые смогут захватить или уже захватили оккупанты на Харьковщине и Донбассе.

По данным источников 24 канала в разведке, в командовании России поняли, что совершили ошибку. Состоит она, по мнению глав минобороны РФ, не в массовых казнях ради удовольствия и террора, а в том, что захватчики оставили после себя кучу тел.

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Командование армий, участвующих в боевых действиях в Украине, полностью поддерживает позицию "убить всех укропов", а также поощряет свой личный состав к совершению военных преступлений. Более того, генералы отдали солдатам соответствующий приказ.

Москва хочет, чтобы на Донбассе было хуже, чем в Буче

Руководители России полностью удовлетворены действиями своих палачей в Киевской области. Кроме того, они вполне понимают, что подобные же военные преступления оккупанты совершают на любой территории, которая хотя бы на время оказывается под контролем россиян.

Число убийств, случаев мародерства и изнасилований может зависеть от тактических и стратегических планов военно-политической верхушки России.

В Буче захватчики фактически совершали акты мести, сгоняли зло и ненависть на украинцев, но не имели времени, чтобы хоть как-то скрыть свои преступления. В Херсоне, Энергодаре, Мелитополе и других городах, к счастью, россияне свирепствуют не так сильно. Это объясняется тем, что у них есть планы остаться на этой территории.

Свободные города Донбасса ожидает совсем другая ситуация. На самом деле, все части Донецкой и Луганской областей совсем не нужны Путину. Поэтому их могут уничтожать так же, как Мариуполь.

Приказали не оставлять свидетелей и сжигать тела

По данным разведки, в Кремле признали, что огласка Бучанской резни мешает России внедрять свои геополитические нарративы. Поэтому генералы получили приказ следить за тем, чтобы в украинских и международных СМИ появлялось как можно меньше сообщений о действиях захватчиков в отношении гражданских лиц. Для этого личному составу армии РФ было донесено четкую позицию руководства – убивать всех свидетелей, а также вывозить их тела.

Для этого на Донбасс свозят мобильные крематории – чтобы сжигать убитых захватчиками. Для этого россияне собираются любой ценой больше не отступать от уничтоженных и захваченных ими городов. По крайней мере, до полной зачистки и уничтожения доказательств причастности войск РФ к чудовищным преступлениям.

Кроме того, именно для увеличения возможного количества жертв среди украинцев 7 апреля враг обстрелял эвакуационные поезда в Луганской области. Потому что россиянам нужно убить больше украинцев, уничтожить людей авиацией и артиллерией, создать гуманитарную катастрофу и оказать давление на украинские власти на переговорах. Но при этом Москва боится, что в каком-нибудь городе найдут доказательства невероятно хладнокровных казней ни в чем не повинных людей.