Из-за огромных долгов за коммуналку: у украинца забрали машину

Житель Николаева задолжал примерно 14 тысяч гривен за коммунальные услуги. Чтобы погасить счета, у него отобрали автомобиль.

Инцидент произошел на днях в Николаеве. Это уже не первый случай конфискации автомобиля за долги по отоплению в городе.

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Отбирали машину представители сразу нескольких организаций:

Николаевоблтеплоэнерго;

Государственной службы;

Нацполиции;

государственного предприятия "Сетам" (система электронных торгов).

Для оценки и принудительной реализации машину Renault Twingo 1999 года выпуска эвакуировали на площадку "Сетама". Сразу после принудительной эвакуации задолженность была полностью оплачена,

– говорится в сообщении.

За последние пол года это уже седьмой автомобиль, арестованный за долги перед Николаевоблтеплоэнерго.

В Николаевоблтеплоэнерго поблагодарили за сотрудничество другие службы и отметили:

Своевременная уплата задолженности за услуги теплоснабжения является обязательной для всех потребителей, а неуплата за тепло приводит к неотвратимости ответственности и дополнительных расходов (судебный сбор, штрафы и прочее).

Предыдущий случай конфискации автомобиля за неуплату долгов за коммунальные услуги произошел в мае. Там один из потребителей задолжал 20 тысяч гривен.